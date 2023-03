4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Derendingen im Showdown gegen Kurdischer FC Solothurn – Drei Treffer für Mats Marti Kurdischer FC Solothurn lag gegen Derendingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (48. Minute) - und verlor dennoch. Derendingen feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

Mehmet Bulut eröffnete in der 44. Minute das Skore, als er für Kurdischer FC Solothurn das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Durch ein Eigentor (David Steiner) erhöhte sich die Führung für Kurdischer FC Solothurn in der 48. Minute auf 2:0. Die 50. Minute brachte für Derendingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Mats Marti.

Der Ausgleich für Derendingen fiel in der 62. Minute, als erneut Mats Marti traf. Mats Marti war auch gleich für die 3:2-Führung (70. Minute) für Derendingen verantwortlich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Kurdischer FC Solothurn sah Mert Onurlu (96.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kurdischer FC Solothurn weitere fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Derendingen, Massimo Veronica (42.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 6.2 Toren pro Spiel ist Derendingen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Derendingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach zwölf Spielen hat das Team 36 Punkte. Derendingen feiert mit dem Sieg gegen Kurdischer FC Solothurn bereits den elften Sieg der Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Derendingen zuhause gegen das zweitplatzierte Team FC Luterbach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Nach der Niederlage büsst Kurdischer FC Solothurn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 3. Kurdischer FC Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Kurdischer FC Solothurn wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Zuchwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - SC Derendingen 2:3 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 44. Mehmet Bulut (Penalty) 1:0.48. Eigentor (David Steiner) 2:0.50. Mats Marti 2:1. 62. Mats Marti 2:2. 70. Mats Marti 2:3. – Kurdischer FC Soloth: Mert Onurlu, Yohannes Okbamicheal, Piraveen Pararajasingam, Abdurrahman Demir, Simo Karakus, Tayfun Demirci, Nishath Sathananthan, Murat Özdemir, Özgür Bünül, Jeniban Sellathurai, Mehmet Bulut. – Derendingen: Koray Tasbicen, Yakob Boukhris, David Steiner, Leutrim Latifi, Ivan Kuzmanovic, Massimo Veronica, Valerio Mascolo, Enes Basini, Mats Marti, Ermin Basini, Rodrigue Dor. – Verwarnungen: 42. Massimo Veronica, 61. Abdurrahman Demir, 76. Serhat Demir, 87. Ayhan Karakas, 89. Tayfun Demirci, 89. Simo Karakus – Ausschluss: 96. Mert Onurlu.

