4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Däniken-Gretzenbach im Showdown gegen Uskana Olten – Sergio Archidiacono mit drei Toren Däniken-Gretzenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Uskana Olten fort. Das 8:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den zehnten Vollerfolg in Folge.

Schon früh setzte Däniken-Gretzenbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Däniken-Gretzenbach noch auf 8:0.

Uskana Olten gelang kein Tor.

Matchwinner für Däniken-Gretzenbach waren Sergio Archidiacono und Michal Pawel Budzianowski, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Däniken-Gretzenbach waren: Robin Burri (1 Treffer) und Finn Maier (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uskana Olten erhielten Florentin Deari (54.) und Fatlum Aliu (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Däniken-Gretzenbach, nämlich für Robin Burri (71.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.3 hat die Abwehr von Däniken-Gretzenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 68 erzielten Toren Rang 1.

Däniken-Gretzenbach behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 36 Punkten. Däniken-Gretzenbach hat bisher elfmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Däniken-Gretzenbach in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Dulliken zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 2. Uskana Olten hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Uskana Olten auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Niederbipp. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Däniken-Gretzenbach 0:8 (0:6) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 11. Sergio Archidiacono 0:1. 16. Michal Pawel Budzianowski 0:2. 25. Michal Pawel Budzianowski 0:3. 38. Sergio Archidiacono 0:4. 39. Finn Maier 0:5. 41. Michal Pawel Budzianowski 0:6. 58. Sergio Archidiacono 0:7. 90. Robin Burri 0:8. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Fatlind Aliu, Zigmas Danila, Florentin Deari, Isuf Emini, Adriatik Zenunaj, Valdrin Orani, Florent Asani, Albert Berisha, Saimir Ibraimi, Robert Berisha. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Noa Zimmermann, Sven Friker, Benjamin Strebel, Kevin Zengaffinen, Nico Varadin, Finn Maier, Leandro Joos, Loris Varadin, Sergio Archidiacono, Michal Pawel Budzianowski. – Verwarnungen: 54. Florentin Deari, 71. Robin Burri, 82. Fatlum Aliu.

