3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Croatia nach drei Niederlagen Gegen Bettlach gewinnt Croatia am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Marinko Zizak, der in der 7. Minute für Croatia zum 1:0 traf. Marko Matkovic erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Croatia. Fausto Falgetano sorgte in der 38. Minute für Bettlach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Croatia stellte Kol Gegaj in Minute 78 her. In der Schlussphase kam Bettlach noch auf 2:3 heran. Fausto Falgetano war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Croatia erhielt: Juro Jazvic (38.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Bettlach, Jan Walker (78.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Croatia bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 36 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Croatia rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Croatia ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Croatia gingen unentschieden aus.

Croatia spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Leuzigen (Platz 6). Diese Begegnung findet am 1. April statt (19.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Bettlach liegt neu am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei zehn Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Bettlach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Bettlach gingen unentschieden aus.

Bettlach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: HNK Croatia - FC Bettlach 3:2 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Marinko Zizak 1:0. 15. Marko Matkovic 2:0. 38. Fausto Falgetano 2:1. 78. Kol Gegaj 3:1. 90. Fausto Falgetano 3:2. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Jure Princip, Dario Knezovic, Josip Aracic, Lukas Frljic, Ivan Stjepanovic, Leon Sljivic, Juro Jazvic, Marko Matkovic, Anton Pavic, Marinko Zizak. – Bettlach: Pascal Biedert, Mauro von Arx, Manuel Ketels, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Nick Mühlemann, Jan Walker, Marco Fabbro, Eric Kohler, Fausto Falgetano. – Verwarnungen: 38. Juro Jazvic, 78. Jan Walker.

