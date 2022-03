4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Croatia im Showdown gegen Grenchen 15 – Später Siegtreffer durch Werner Meyer Das zweitplatzierte Team Croatia hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Grenchen 15 auswärts 3:2 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Grenchen 15: Louis Blösch brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Der Ausgleich für Croatia fiel in der 31. Minute, als Florim Musaj ins eigene Tor traf. Livio Nava schoss Grenchen 15 in der 70. Minute zur 2:1-Führung.

In der 75. Minute traf Ivan Stjepanovic für Croatia zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute traf Werner Meyer zum 3:2-Siegestreffer für Croatia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grenchen 15 erhielten Samuel Schwede (20.) und Bernard Ramovic (55.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Croatia erhielt: Alan Do Nascimento Santana (4.)

Dass Croatia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Croatia durchschnittlich 4.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Grenchen 15 ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 6).

Der Sieg bringt Croatia an die Spitze Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 31 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Croatia ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Croatia ging unentschieden aus.

Croatia spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Kurdischer FC Solothurn (Platz 5). Diese Begegnung findet am 26. März statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Grenchen 15 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Grenchen 15 erstmals wieder. Grenchen 15 verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Grenchen 15 zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Solothurn. Das Spiel findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Grenchen 15 - HNK Croatia 2:3 (1:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 5. Louis Blösch (Penalty) 1:0.31. Eigentor (Florim Musaj) 1:1.70. Livio Nava 2:1. 75. Ivan Stjepanovic 2:2. 88. Werner Meyer 2:3. – Grenchen 15: Adrian Neuhaus, Rafael Eggenberg, Dominik Feuz, Baran Avci, Samuel Schwede, Luca Greco, Florim Musaj, Eran Redzepi, Livio Nava, Samuele Marruso, Louis Blösch. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Ivan Stjepanovic, Jure Princip, Nikola Vidovic, Ivan Blatancic, Zvonimir Ponjavic, Juro Jazvic, Josip Aracic, Anton Pavic, Marinko Zizak. – Verwarnungen: 4. Alan Do Nascimento Santana, 20. Samuel Schwede, 55. Bernard Ramovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Lommiswil - SC Blustavia 1:2, FC Leuzigen - F.K. Bratstvo 1:3, FC Grenchen 15 - HNK Croatia 2:3

Tabelle: 1. HNK Croatia 12 Spiele/31 Punkte (57:17). 2. FC Solothurn 12/30 (39:12), 3. FC Grenchen 15 12/25 (53:33), 4. FC Gerlafingen 12/19 (24:44), 5. Kurdischer FC Solothurn 12/17 (39:32), 6. SC Blustavia 12/16 (34:38), 7. FC Bettlach 12/13 (25:30), 8. FC Bellach 12/13 (27:37), 9. FC Lommiswil 12/12 (23:23), 10. F.K. Bratstvo 12/12 (22:39), 11. FC Leuzigen 12/12 (20:36), 12. Türkischer SC Solothurn a 12/7 (25:47).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 10:09 Uhr.