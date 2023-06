Frauen 2. Liga Sieg für Concordia Basel im Showdown gegen Schwarz-Weiss – Yolanda Von Rotz trifft dreimal Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Laura Oeschger, die in der 28. Minute für Concordia Basel zum 1:0 traf. Yolanda Von Rotz erhöhte in der 53. Minute zur 2:0-Führung für Concordia Basel. Wiederum Yolanda Von Rotz erhöhte in der 66. Minute auf 3:0 für Concordia Basel.

Erneut Yolanda Von Rotz traf in der 67. Minute auch zum 4:0 für Concordia Basel. Den Schlussstand stellte Sina Sorg in der 92. Minute her, als sie für Schwarz-Weiss auf 1:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Concordia Basel hat bislang häufig überzeugt: In 24 Spielen hat sie total 126 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Schwarz-Weiss lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Concordia Basel. Das Team kassiert im Schnitt 0.9 Tore pro Partie (Rang 2).

Unverändert liegt Concordia Basel nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 24 Spielen 65 Punkte auf dem Konto. Concordia Basel hat bisher 21mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 54 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher 17mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Schwarz-Weiss 4:1 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 28. Laura Oeschger 1:0. 53. Yolanda Von Rotz 2:0. 66. Yolanda Von Rotz 3:0. 67. Yolanda Von Rotz 4:0. 92. Sina Sorg 4:1. – Concordia BS: Melina Schreiber, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Desirée Bohren, Cynthia Lemblé, Chiara Leimgruber, Melina Metzger, Melina Brogle, Yolanda Von Rotz, Laura Oeschger. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Sabrina Zingg, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Michelle Albrecht, Aline Lampart, Sina Sorg, Céline Borer, Tanja Schöpfer, Egzona Salihi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

