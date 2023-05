Frauen 3. Liga, Rückrunde Sieg für Blustavia im Showdown gegen Klus-Balsthal – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Klus-Balsthal hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

In der 41. Minute gelang Michèle Kohler der Führungstreffer zum 1:0 für Blustavia. Mit ihrem Tor in der 44. Minute brachte Valentina Jäggi Blustavia mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Nur fünf Minuten später traf Valentina Jäggi erneut, so dass es in der 49. Minute 3:0 für Blustavia hiess.

Michèle Kohler baute in der 65. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (4:0). Selma Weber schoss das 5:0 (72. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Blustavia spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 2.

Die Abwehr von Klus-Balsthal kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 19 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 4).

Mit dem Sieg rückt Blustavia um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Blustavia ist es der dritte Sieg in Serie. Blustavia konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes tritt Blustavia zuhause gegen das erstplatzierte Team FC Fortuna Olten zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 25. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Klus-Balsthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 3. Für Klus-Balsthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Attiswil (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - SC Blustavia 0:5 (0:2) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 41. Michèle Kohler 0:1. 44. Valentina Jäggi 0:2. 49. Valentina Jäggi 0:3. 65. Michèle Kohler 0:4. 72. Selma Weber 0:5. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Adrienne Michel, Larissa Borer, Natascha Biedermann, Andrea Stucki, Chantal Ackermann, Sarah Heutschi, Elena Volken, Delina Yonas, Nathalie Brunner. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Tania Eng, Paula Lätt, Livia Haldimann, Sarah Kurt, Ece Naz Yagiz, Cecilia Schwab, Marina Güggi, Ladina Schaller, Selma Weber, Michèle Kohler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga, Rückrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 00:27 Uhr.