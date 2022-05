3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Blustavia im Showdown gegen Gerlafingen – Dreifach-Torschütze Ramon Spring Das erstplatzierte Team Blustavia hat am

Samstag

im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Gerlafingen zuhause 3:1 besiegt.

Den Auftakt machte Ramon Spring, der in der 25. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. In der 35. Minute baute der gleiche Ramon Spring die Führung für Blustavia weiter aus. Mit einem weiteren Tor sorgte Ramon Spring in der 46. Minute für das 3:0 für Blustavia. In der 95. Minute sorgte Philipp Breu noch für Resultatkosmetik für Gerlafingen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Blustavia sah Dan Brand (49.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dan Brand (39.), Tobias Steinmüller (74.) und Reza Salamati (94.). Bei Gerlafingen sah Mihael Petrovic (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dino Mujanovic (10.) und Salko Durakovic (92.).

Dass Blustavia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Blustavia durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Gerlafingen nicht so viele Tore wie gegen Blustavia. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Unverändert liegt Blustavia nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 20 Spielen 50 Punkte auf dem Konto. Für Blustavia ist es bereits der 16. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Blustavia gingen unentschieden aus.

Blustavia bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Zuchwil. Die Partie findet am 22. Mai statt (12.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Nach der Niederlage büsst Gerlafingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 46 Punkten auf Rang 3. Nach neun Siegen in Serie verliert Gerlafingen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Gerlafingen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Iliria. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - FC Gerlafingen 3:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 25. Ramon Spring 1:0. 35. Ramon Spring 2:0. 46. Ramon Spring 3:0. 95. Philipp Breu 3:1. – Blustavia: Martin Leuenberger, Reto Arnold, Dan Brand, Elio Ziltener, Franco Torre, Joel Grünig, Luca Grillo, Philipp Falk, Ramon Spring, Yves Galey, Pascal Brunner. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Niyanthan Ratnaraja, Salko Durakovic, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Dino Mujanovic, Dario Schneider, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Verwarnungen: 10. Dino Mujanovic, 39. Dan Brand, 74. Tobias Steinmüller, 92. Salko Durakovic, 94. Reza Salamati – Ausschlüsse: 49. Dan Brand, 80. Mihael Petrovic.

