4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Bellach nach drei Niederlagen Sieg für Bellach nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Selzach gewinnt Bellach am Sonntag zuhause 4:0.

Das Tor von Nicolas Oetterli in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bellach. Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte Dagmawi Kana Bellach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Deniz Mustafi baute in der 47. Minute die Führung für Bellach weiter aus (3:0). Qëndrim Elezi schoss das 4:0 (64. Minute) für Bellach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bellach, Driton Avdili (75.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Selzach erhielt: Brian Schreiber (27.)

Dass Bellach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 22 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Bellach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Selzach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 78 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Bellach unverändert. 21 Punkte bedeuten Rang 9. Bellach hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bellach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Selzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Selzach ist es bereits die 17. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Selzach gingen unentschieden aus.

Für Selzach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bellach - FC Selzach a 4:0 (3:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 6. Nicolas Oetterli 1:0. 16. Dagmawi Kana 2:0. 47. Deniz Mustafi 3:0. 64. Qëndrim Elezi 4:0. – Bellach: Tim Fawer, Ensar Jasari, Nicolas Oetterli, Sven Müller, Mario Caputo, Deniz Mustafi, Driton Avdili, Gjelbrim Elezi, Janis Faoro, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Selzach: Janis Kocher, Janick Bieli, Kevin Pfister, Ebib Jasari, Marco Milhoes Lo Giudice, Brian Schreiber, Bruno Nellen, Marco Meyer, Mohamed El Amine Boutaiba, Andry Amiet, Tobias Poethke. – Verwarnungen: 27. Brian Schreiber, 75. Driton Avdili.

