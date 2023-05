4. Liga, Gruppe 2 Selzach verliert gegen Seriensieger Türkischer SC Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 3:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Berat Argun in der 7. Minute. Er traf für Türkischer SC zum 1:0. Armend Bediji sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkischer SC. Der Anschlusstreffer für Selzach zum 1:2 kam in der 80. Minute. Verantwortlich dafür war Mohamed El Amine Boutaiba. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mücahit Arslan in der 89. Minute. Er traf zum 3:1 für Türkischer SC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Selzach erhielten Andry Amiet (39.) und Robin Erismann (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Nils Dudar (53.).

Dass Türkischer SC viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Türkischer SC durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Unverändert liegt Türkischer SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 20 Spielen hat das Team 47 Punkte. Türkischer SC hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Türkischer SC auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Wiedlisbach. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Selzach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Selzach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Haltener SV an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Selzach b - Türkischer SC Solothurn b 1:3 (0:2) - Zilweg, Selzach – Tore: 7. Berat Argun 0:1. 45. Armend Bediji 0:2. 80. Mohamed El Amine Boutaiba 1:2. 89. Mücahit Arslan 1:3. – Selzach: Marco Meyer, Janick Bieli, Pascal Stalder, Tobias Stauffer, Joël Eggenschwiler, Brian Schreiber, Philipp Zberg, Bruno Nellen, Robin Erismann, Mohamed El Amine Boutaiba, Andry Amiet. – Türkischer SC: Emre Genc, Kerem Berber, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Emir Genc, Armend Bediji, Berat Argun, Can Simsir, Nils Dudar, Serhat Daniskan, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 39. Andry Amiet, 53. Nils Dudar, 82. Robin Erismann.

