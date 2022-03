3. Liga, Gruppe 2 Selzach verliert gegen Seriensieger Gerlafingen Gerlafingen setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Volkan Turhan in der 16. Minute. Er traf für Gerlafingen zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Zum Ausgleich für Selzach traf Orhan Zulfi in der 20. Minute. Philipp Breu erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gerlafingen.

Der gleiche Philipp Breu war in der 76. Minute auch für das 3:1 für Gerlafingen verantwortlich. Es war ein Elfmeter. Die 84. Minute brachte für Selzach den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Matthias Müller. In der 88. Minute sorgte Volkan Turhan für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Gerlafingen.

Bei Selzach erhielten Nico Allemann (15.), Janick Bieli (81.) und Robin Basler (86.) eine gelbe Karte. Bei Gerlafingen erhielten Salko Durakovic (27.) und Dino Mujanovic (78.) eine gelbe Karte.

Gerlafingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Gerlafingen: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 4. Für Gerlafingen ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Gerlafingen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuchwil. Die Partie findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Selzach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Selzach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Selzach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Iliria (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach - FC Gerlafingen 2:4 (1:1) - Zilweg, Selzach – Tore: 16. Volkan Turhan (Penalty) 0:1.20. Orhan Zulfi 1:1. 57. Philipp Breu 1:2. 76. Philipp Breu (Penalty) 1:3.84. Matthias Müller 2:3. 88. Volkan Turhan 2:4. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Timo van Garling, Pascal Amiet, Degol Yakob, Robin Basler, Matthias Müller, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Marco Amiet, Orhan Zulfi. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Shendrit Bytyqi, Salko Durakovic, Can Aykac, Florentin Mustafa, Dino Mujanovic, Francesco Vadala, Gianluca Rubino, Volkan Turhan, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Verwarnungen: 15. Nico Allemann, 27. Salko Durakovic, 78. Dino Mujanovic, 81. Janick Bieli, 86. Robin Basler.

