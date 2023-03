4. Liga, Gruppe 1 Selzach und Bettlach spielen unentschieden Im Spiel zwischen Selzach und Bettlach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bettlach war zweimal in Führung. Selzach lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Selzach in der 64. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Bettlach in der 49. Minute durch Marc Seuret 3:2 in Führung. Für den Ausgleich für Selzach zum Schlussresultat von 3:3 war Brian Schreiber in der 64. Minute besorgt.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janick Bieli von Selzach erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Selzach bleibt trotz dem Unentschieden am Tabellenende. Nach zwölf Spielen hat das Team vier Punkte. Selzach hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten F.K. Bratstvo kriegt es Selzach im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. März statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Das Unentschieden bringt Bettlach in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8 Bettlach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es daheim gegen FC Bellach (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Selzach a - FC Bettlach 3:3 (2:2) - Zilweg, Selzach – Tore: 8. Andry Amiet 1:0. 13. Armando Choque Morales 1:1. 26. Marc Seuret 1:2. 42. Patrick Zberg 2:2. 49. Marc Seuret 2:3. 64. Brian Schreiber 3:3. – Selzach: Janis Kocher, Janick Bieli, Pascal Stalder, Joël Eggenschwiler, Sàndor Weber, Marco Meyer, Bruno Nellen, Patrick Zberg, Tashi Norkhang, Matthias Müller, Andry Amiet. – Bettlach: Thomas Baur, Luca Manz, Dominik Häni, Oguz Dönmez, Thomas Caflisch, Pascal Schmid, Philipp Walker, Rico Candrian, Yves Maritz, Armando Choque Morales, Marc Seuret. – Verwarnungen: 77. Janick Bieli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

