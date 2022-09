4. Liga, Gruppe 2 Selzach mit Sieg gegen Post Solothurn Selzach gewinnt am Samstag zuhause gegen Post Solothurn 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 7. Minute gelang Mohamed El Amine Boutaiba der Führungstreffer zum 1:0 für Selzach. Wiederum Mohamed El Amine Boutaiba erhöhte in der 26. Minute auf 2:0 für Selzach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Selzach, Andry Amiet (62.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Post Solothurn, nämlich für Elia Canneori (49.).

Selzach verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Selzach hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Selzach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 10. September statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

In der Tabelle verliert Post Solothurn Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Für Post Solothurn war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Post Solothurn tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von HSV Halten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach b - FC Post Solothurn 2:0 (2:0) - Zilweg, Selzach – Tore: 7. Mohamed El Amine Boutaiba 1:0. 26. Mohamed El Amine Boutaiba 2:0. – Selzach: Yannik Lüdi, Janik Schumacher, Kevin Pfister, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Matthias Müller, Janis Lienhard, Sàndor Weber, Andry Amiet, Marco Amiet, Mohamed El Amine Boutaiba. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Taddeo Peter, Elia Canneori, Juras Zabitis, Gian Marco Supino, Yannick Schadebach, Dimitri Batzli, Mostafa Saeidi, Silvan Rudolf von Rohr, Ahmad Nattouf. – Verwarnungen: 49. Elia Canneori, 62. Andry Amiet.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.