4. Liga, Gruppe 2 Selzach mit drei Punkten auswärts gegen Wiedlisbach Selzach gewinnt am Samstag auswärts gegen Wiedlisbach 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Andry Amiet für Selzach. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 30. Minute hergestellt: Marko Franic traf für Wiedlisbach. In der 58. Minute schoss Joel Schmitz Wiedlisbach mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 61, als Andry Amiet für Selzach erfolgreich war. In der 86. Minute gelang Matthias Müller der Führungstreffer zum 3:2 für Selzach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Italo Foschini für Selzach auf 4:2 erhöhte.

Bei Wiedlisbach sah Angelo Corea (13.) die rote Karte. Gelb erhielt Joel Schmitz (92.). Gelbe Karten gab es bei Selzach für Kevin Pfister (57.) und Pascal Amiet (90.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Selzach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Selzach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Wiedlisbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Das Schlusslicht hat Selzach dank den drei Punkten abgeben können: neun Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Selzach hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Selzach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 6). Das Spiel findet am 18. März statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Wiedlisbach liegt neu am Ende der Tabelle. Nach elf Spielen hat das Team acht Punkte. Es verliert einen Platz. Für Wiedlisbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Wiedlisbach verlor zudem erstmals zuhause.

Wiedlisbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Haltener SV an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 18. März statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Selzach b 2:4 (1:1) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 14. Andry Amiet 0:1. 30. Marko Franic 1:1. 58. Joel Schmitz (Penalty) 2:1.61. Andry Amiet 2:2. 86. Matthias Müller 2:3. 91. Italo Foschini 2:4. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Mario Canonica, Dominik Dietrich, Angelo Corea, Jonas Keller, Sadik Jashari, Michael Nguyen, Joel Schmitz, Marko Franic, Daniel Canonica, Rinor Jashari. – Selzach: Janis Kocher, Joël Eggenschwiler, Kevin Pfister, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Janick Bieli, Luca Veronica, Matthias Steiner, Tashi Norkhang, Matthias Müller, Andry Amiet. – Verwarnungen: 57. Kevin Pfister, 90. Pascal Amiet, 92. Joel Schmitz – Ausschluss: 13. Angelo Corea.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

