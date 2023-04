4. Liga, Gruppe 1 Selzach holt sich drei Punkte gegen Türkischer SC – Siegtreffer in 88. Minute Selzach behielt im Spiel gegen Türkischer SC am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Selzach gelang Andry Amiet in der 88. Minute. In der 34. Minute hatte Mohamed El Amine Boutaiba Selzach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Türkischer SC fiel in der 76. Minute durch Murat Akyüz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Selzach erhielten Pascal Stalder (52.) und Patrick Zberg (72.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Oguzhan Ince (67.) kassierte sie.

Selzach gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Sieben Punkte bedeuten Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Selzach hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Selzach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Gerlafingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Die Niederlage macht Türkischer SC zum neuen Schlusslicht. Das Team hat nach 14 Spielen sieben Punkte auf dem Konto. Das Team verliert damit einen Platz. Für Türkischer SC war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 9). Die Partie findet am 16. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach a - Türkischer SC Solothurn a 2:1 (1:0) - Zilweg, Selzach – Tore: 34. Mohamed El Amine Boutaiba 1:0. 76. Murat Akyüz (Penalty) 1:1.88. Andry Amiet 2:1. – Selzach: Marco Meyer, Janick Bieli, Matthias Steiner, Pascal Stalder, Kevin Pfister, Bruno Nellen, Patrick Zberg, Mohamed El Amine Boutaiba, Enrico Iglesias, Sujeethan Baskaran, Andry Amiet. – Türkischer SC: Sean Fossati, Hidayet Ebeoglu, Sinan Ückilinc, Emrah Daniskan, Oguzhan Ince, Danijel Djokic, Kadir Sari, Kaan Sahin, Murat Akyüz, Arda Dönmez, Amir Plakaj. – Verwarnungen: 52. Pascal Stalder, 67. Oguzhan Ince, 72. Patrick Zberg.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 00:11 Uhr.