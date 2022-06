3. Liga, Gruppe 2 Selzach gewinnt klar gegen Biberist Sieg für Selzach: Gegen Biberist gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:0.

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 50 torlosen Minuten traf Mohamed El Amine Boutaiba zum 1:0. Mit seinem Tor in der 69. Minute brachte Marco Amiet Selzach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Andry Amiet, der in der 75. Minute die Führung für Selzach auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Selzach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 11. Selzach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Selzach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Biberist war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Für Biberist ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Biberist - FC Selzach 0:3 (0:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 50. Mohamed El Amine Boutaiba 0:1. 69. Marco Amiet 0:2. 75. Andry Amiet 0:3. – Biberist: Sascha Heri, Romeo Grossen, Fabio Buri, Fabio Mannori, Leon Schmid, Marco Flury, Raphael Stuber, Marc Geissbühler, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marco Affolter. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Matthias Müller, Pascal Amiet, Mike von Wyl, Degol Yakob, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Mohamed El Amine Boutaiba, Orhan Zulfi, Marco Amiet. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

