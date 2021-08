3. Liga, Gruppe 2 Selzach bezwingt Deitingen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Selzach zuhause gegen Deitingen 2:0.

(chm)

In der 43. Minute schoss Pascal Amiet Selzach mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (89. Minute) erhöhte sodann Godfried Osei noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Selzach, nämlich für Matthias Müller (59.). Die einzige gelbe Karte bei Deitingen erhielt: Felix Hulliger (43.)

Selzach liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Das nächste Spiel trägt Selzach auswärts gegen das stark gestartete Team FC Gerlafingen aus. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Deitingen mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Das nächste Spiel trägt Deitingen zuhause gegen das stark gestartete Team FC Zuchwil aus. Die Partie findet am Mittwoch (1. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Selzach - FC Deitingen 2:0 (1:0) - Zilweg, Selzach – Tore: 43. Pascal Amiet (Penalty) 1:0.89. Godfried Osei (Penalty) 2:0. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Pascal Amiet, Matthias Müller, Tobias Stauffer, Degol Yakob, Timo van Garling, Edgars Jermolajevs, Boriss Bogdaskins, Godfried Osei, Leandro Eggenschwiler. – Deitingen: Felix Hulliger, Marco Walter, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Timo Schläfli, Jan Eberhard, Olivier Niederer, Cedric Nesti, Simon Kofmel. – Verwarnungen: 43. Felix Hulliger, 59. Matthias Müller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Zuchwil - FC Subingen 1:0, FC Rüttenen - FC Gerlafingen 0:2, SC Blustavia - FC Leuzigen 1:0, FC Niederbipp - FC Iliria 4:4, FC Selzach - FC Deitingen 2:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 2 Spiele/6 Punkte (2:0). 2. SC Blustavia 2/6 (5:0), 3. FC Gerlafingen 2/6 (5:1), 4. FC Subingen 2/3 (7:2), 5. FC Leuzigen 2/3 (2:1), 6. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 7. FC Selzach 2/3 (3:7), 8. FC Niederbipp 2/1 (5:7), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Biberist 1/0 (0:1), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Deitingen 2/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 14:22 Uhr.