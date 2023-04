Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Allschwil Sieg für Schwarz-Weiss im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Allschwil 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Schwarz-Weiss: Benita Pfaehler brachte ihre Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Schwarz-Weiss baute die Führung in der 45. Minute (Johanna Aeschbach) weiter aus (2:0). Die gleiche Johanna Aeschbach war auch für das 3:0 Schwarz-Weiss verantwortlich.

Stenia Michel baute in der 82. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (4:0). In der 89. Minute sorgte Laura Scandaglia noch für Resultatkosmetik für Allschwil. Sie traf zum 1:4-Schlussstand. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Selina Del Sol Aballi von Allschwil erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Schwarz-Weiss spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 61 erzielten Toren Rang 5.

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Schwarz-Weiss ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Schwarz-Weiss gingen unentschieden aus.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Solothurn Frauen (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 3. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Allschwil zuhause mit Baden-Wettingen (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Allschwil 4:1 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 25. Benita Pfaehler 1:0. 45. Johanna Aeschbach 2:0. 80. Johanna Aeschbach 3:0. 82. Stenia Michel 4:0. 89. Laura Scandaglia (Penalty) 4:1. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Anne Albrecht, Aline Lampart, Stenia Michel, Yukino Gütlin, Sabrina Zingg, Giulia Bottacin, Sina Sorg, Tanja Schöpfer, Benita Pfaehler, Egzona Salihi. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Neela Niederer, Natalija Kramar, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Sofia De Nisco, Leonie Furrer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: 50. Selina Del Sol Aballi.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 13:03 Uhr.