Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

In der 44. Minute war es an Tanja Schöpfer, Schwarz-Weiss 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss stellte Celina Hartmann in Minute 47 her. Tanja Schöpfer baute in der 51. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (3:0).

Schwarz-Weiss erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Celina Hartmann weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Egzona Salihi in der 57. Minute, als sie für Schwarz-Weiss zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Schwarz-Weiss ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 82 geschossenen Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Mutschellen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Schwarz-Weiss nicht verändert. Das Team liegt mit 54 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher 17mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Concordia Basel zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Mutschellen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 9. Für Mutschellen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Mutschellen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Baden-Wettingen (Platz 10) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Schwarz-Weiss 0:5 (0:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 44. Tanja Schöpfer 0:1. 47. Celina Hartmann 0:2. 51. Tanja Schöpfer 0:3. 52. Celina Hartmann 0:4. 57. Egzona Salihi 0:5. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Jacqueline Scherrer, Melani Herzog, Anja Bosshard, Samira Bertsch, Fabienne Borlat, Nina Raimann, Alisha Eberhart, Jael Sauter, Nadja Herzog, Layla Hussein. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Sabrina Zingg, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Michelle Albrecht, Aline Lampart, Giulia Bottacin, Céline Borer, Tanja Schöpfer, Egzona Salihi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

