Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss setzt Siegesserie auch gegen Attiswil fort Schwarz-Weiss reiht Sieg an Sieg: Gegen Attiswil hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

Varenka Strobel brachte Schwarz-Weiss 1:0 in Führung (8. Minute). Egzona Salihi erhöhte in der 62. Minute zur 2:0-Führung für Schwarz-Weiss. Schwarz-Weiss erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Varenka Strobel weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Michelle Albrecht, die in der 72. Minute die Führung für Schwarz-Weiss auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Schwarz-Weiss viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Schwarz-Weiss durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. In der Defensive hat Schwarz-Weiss noch überhaupt keinen Treffer hinnehmen müssen.

Die Abwehr von Attiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Schwarz-Weiss rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Schwarz-Weiss feiert mit dem Sieg gegen Attiswil bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Schwarz-Weiss bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Allschwil. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach der Niederlage büsst Attiswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Attiswil hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Attiswil geht es zuhause gegen Baden-Wettingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Attiswil 4:0 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 8. Varenka Strobel 1:0. 62. Egzona Salihi 2:0. 69. Varenka Strobel 3:0. 72. Michelle Albrecht 4:0. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Ramona Heinis, Malena Skeneraj, Anne Albrecht, Aline Lampart, Michelle Albrecht, Varenka Strobel, Veronica Conte Garcia, Egzona Salihi. – Attiswil: Amelie Chanton, Mélanie Wyss, Alexandra Kaderli, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Antonia Landi, Sarah Berner, Celine Lemp, Salma Michel, Edlira Fejzuli, Fabienne Adam. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

