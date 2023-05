Frauen 2. Liga Schwarz-Weiss lässt sich von Entfelden kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 11) ist Schwarz-Weiss am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Entfelden gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

(chm)

Das Tor von Egzona Salihi in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Schwarz-Weiss. Sina Sorg sorgte in der 41. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yukino Gütlin in der 54. Minute, als sie für Schwarz-Weiss zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Schwarz-Weiss viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Schwarz-Weiss durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 69 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Schwarz-Weiss ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Schwarz-Weiss gingen unentschieden aus.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: Gäu Selection (Rang 13). Die Partie findet am 21. Mai statt (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 11. Für Entfelden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Entfelden geht es auswärts gegen FC Therwil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 24. Mai statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 1 3:0 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 12. Egzona Salihi 1:0. 41. Sina Sorg 2:0. 54. Yukino Gütlin 3:0. – Schwarz-Weiss: Anastasiia Vasylyshyn, Anne Albrecht, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Aline Lampart, Michelle Albrecht, Sina Sorg, Kathrin Von Rohr, Celina Hartmann, Egzona Salihi. – Entfelden: Fabienne Lüscher, Anja Marty, Carmen Barmettler, Lorena Romeo, Marisa Tengler, Nadja Wyss, Leonita Laci, Julia Müller, Stefanie Schwab, Sophie Hofer, Fabienne Hirt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.05.2023 23:54 Uhr.