3. Liga, Gruppe 1 Rüttenen verliert gegen Seriensieger Blustavia Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Rüttenen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Per Penalty traf Elio Ziltener in der 23. Minute zur 1:0-Führung für Blustavia. Joel Grünig sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Blustavia. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ramon Spring in der 74. Minute, als er für Blustavia zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Blustavia, nämlich für Levin Acikgöz (69.). Eine Verwarnung gab es für Rüttenen, nämlich für Enea von Arx (59.).

Dass Blustavia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Blustavia durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Blustavia bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zwölf Spielen 29 Punkte auf dem Konto. Für Blustavia ist es der dritte Sieg in Serie.

Blustavia bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wangen a/A. Das Spiel findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Rüttenen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 9. Für Rüttenen ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Rüttenen ging unentschieden aus.

Rüttenen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Flumenthal (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Rüttenen - SC Blustavia 0:3 (0:1) - Galmis, Rüttenen – Tore: 23. Elio Ziltener (Penalty) 0:1.60. Joel Grünig 0:2. 74. Ramon Spring 0:3. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Flurin Gasser, Lois Arnsberg, Simon Nobs, Kevin Guggisberg, Dominic Talos, Jeremias Emch, Christopher Hasler, Enea von Arx. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Joel Grünig, Philipp Falk, Kevin Lopez, Levin Acikgöz, Ramon Spring, Tobias Steinmüller. – Verwarnungen: 59. Enea von Arx, 69. Levin Acikgöz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

