3. Liga, Gruppe 2 Rüttenen gewinnt deutlich gegen Leuzingen Sieg für Rüttenen: Gegen Leuzingen gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 4:0.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabrizio Bur für Rüttenen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Marc Affolter brachte Leuzigen 0:1 in Führung (9. Minute). Rüttenen baute die Führung in der 14. Minute (Sebastian Meister) weiter aus (2:0). Der gleiche Sebastian Meister war auch für das 3:0 Rüttenen verantwortlich. Es war ein Elfmeter.

Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Nobs in der 79. Minute, als er für Rüttenen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Rüttenen, nämlich für Sven Fluri (86.). Leuzingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Rüttenen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Rüttenen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Rüttenen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Niederbipp. Die Partie findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

In der Tabelle verliert Leuzingen Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Leuzingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Selzach (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (11. September) statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Leuzigen 4:1 (2:0) - Galmis, Rüttenen – Tore: 2. Fabrizio Bur 1:0. 9. Marc Affolter 1:0. 14. Sebastian Meister 2:0. 50. Sebastian Meister (Penalty) 3:0.79. Simon Nobs 4:0. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, David Emch, Jeremias Emch, Fabrizio Bur, Kevin Guggisberg, Moritz Felber, Nico Gunzinger, Sven Hürzeler, Sebastian Meister, Lukas Affolter. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Oliver Jorns, Luca Dasen, Mike Megaro, Silvan Senn, Joel Grünig, Marc Affolter, Raphael Aebischer, Yannik Aebischer, Valerian Mollet, Max Mariotto. – Verwarnungen: 82. Raphael Aebischer, 86. Sven Fluri.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Biberist - FC Subingen 0:2, FC Bettlach - FC Deitingen 0:1, FC Zuchwil - FC Gerlafingen 3:2, FC Selzach - FC Iliria 5:5, FC Rüttenen - FC Leuzigen 4:1, SC Blustavia - FC Niederbipp 3:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 4 Spiele/12 Punkte (6:2). 2. SC Blustavia 4/12 (13:0), 3. FC Rüttenen 4/9 (9:6), 4. FC Subingen 4/9 (12:2), 5. FC Gerlafingen 4/9 (11:4), 6. FC Leuzigen 4/6 (7:8), 7. FC Selzach 4/4 (8:16), 8. FC Deitingen 4/3 (1:4), 9. FC Bettlach 4/3 (2:8), 10. FC Iliria 4/2 (12:15), 11. FC Niederbipp 4/1 (8:14), 12. FC Biberist 4/0 (0:10).

