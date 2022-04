4. Liga, Gruppe 2 Roman Wyss führt Attiswil mit drei Toren zum Sieg gegen Klus-Balsthal Klus-Balsthal lag gegen Attiswil deutlich vorne, nämlich 2:0 (26. Minute) - und verlor dennoch. Attiswil feiert einen 6:2-Heimsieg.

(chm)

Durch Tore von Denis Kostadinovic (21.) und Florian Eggenberger (26.) ging Klus-Balsthal bis in die 26. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Attiswil: Dank dem Treffer von Florian Bohner (30.) reduzierte sich der Rückstand für Attiswil auf ein Tor (1:2).

In der 40. Minute traf Roman Wyss für Attiswil zum 2:2-Ausgleich. Christoph Rüegger brachte Attiswil 3:2 in Führung (53. Minute). Attiswil baute die Führung in der 63. Minute (Roman Wyss) weiter aus (4:2).

Der gleiche Roman Wyss war auch für das 5:2 Attiswil verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adrian Schlub in der 91. Minute, als er für Attiswil zum 6:2 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Attiswil hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Die total 55 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Attiswil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 38 Punkten. Attiswil hat bisher zwölfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Attiswil auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Luterbach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Samstag (9. April) statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Mit der Niederlage rückt Klus-Balsthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Klus-Balsthal hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es in einem Heimspiel gegen HSV Halten (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (7. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Attiswil - FC Klus-Balsthal 6:2 (2:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 21. Denis Kostadinovic 0:1. 26. Florian Eggenberger 0:2. 30. Florian Bohner 1:2. 40. Roman Wyss 2:2. 53. Christoph Rüegger 3:2. 63. Roman Wyss 4:2. 84. Roman Wyss 5:2. 91. Adrian Schlub 6:2. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Pascal Frey, Adrian Schlub, Jan Hohl, Roman Wyss, Florian Bohner, Pascal Walther, Lukas Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Klus-Balsthal: Mario Bucciolini, Florian Eggenberger, Mattia Christ, Ivan Perez Jesus, Kevin Saner, Luca Rubitschung, David Fluri, Kosta Milosevic, Eredit Hoxhaj, Denis Kostadinovic, Borislav Jankovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2022 04:28 Uhr.