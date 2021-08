4. Liga, Gruppe 2 Riedholz und Zuchwil spielen unentschieden und holen je ihren ersten Punkt Riedholz und Zuchwil trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 3:3-Unentschieden.

(chm)

Bis zur 33. Minute ging Riedholz deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) leonis Ajvazi (31.) und Manuel Amadeus Zarbock (33.). Für Riedholz erfolgreich war bis dahin .

Leandro Ceravolo sorgte in der 34. Minute für Riedholz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand war in der 74. Minute hergestellt: Marek Roth traf für Riedholz. Miguel Cardenas erzielte in der 81. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Zuchwil. Der Ausgleich für Riedholz zum 3:3 fiel in der 86. Minute - nur fünf Minuten nach dem 3:2. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil sah Lerint Aliu (95.) die rote Karte. Gelb erhielt Lerint Aliu (90.). Die einzige gelbe Karte bei Riedholz erhielt: Luca Petrig (91.)

Nach dem zweiten Spiel steht Riedholz mit einem Punkt auf dem neunten Rang. Riedholz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Welschenrohr. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Nach dem zweiten Spiel steht Zuchwil mit einem Punkt auf dem achten Rang. Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen HSV Halten. Das Spiel findet am 4. September statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Riedholz - FC Zuchwil 3:3 (1:2) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 31. Leonis Ajvazi 0:1. 33. Manuel Amadeus Zarbock 0:2. 34. Leandro Ceravolo 1:2. 74. Marek Roth 2:2. 81. Miguel Cardenas 2:3. 86. Leandro Ceravolo 3:3. – Riedholz: Pascal Klaus, Fabio Zambetti, Janis Büttiker, Luca Petrig, Simon Zysset, Adrian Canaj, Fabian Grütter, Marek Osecky, Marius Keune, Leandro Ceravolo, Fabian Feier. – Zuchwil: Marc Maurer, David Banovac, Raymond Andrist, Lerint Aliu, Florian Frrokaj, Deniz Cil, Manuel Amadeus Zarbock, Ivan Barjasic, Miguel Cardenas, Berkan Özgen, Leonis Ajvazi. – Verwarnungen: 90. Lerint Aliu, 91. Luca Petrig – Ausschluss: 95. Lerint Aliu.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Riedholz - FC Zuchwil 3:3, FC Wiedlisbach - FC Luterbach 1:3

Tabelle: 1. FC Luterbach 2 Spiele/6 Punkte (6:3). 2. FC Klus-Balsthal 2/4 (2:1), 3. FC Attiswil 1/3 (10:1), 4. FC Welschenrohr 1/3 (2:0), 5. HSV Halten 1/3 (6:2), 6. FC Post Solothurn 1/3 (3:1), 7. FC Subingen 2/1 (3:7), 8. FC Zuchwil 2/1 (4:13), 9. FC Riedholz 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 1/0 (0:2), 11. Türkischer SC Solothurn b 1/0 (2:3), 12. FC Wiedlisbach 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:21 Uhr.