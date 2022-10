3. Liga, Gruppe 1 Riedholz setzt Siegesserie auch gegen Wangen a.A. fort – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Riedholz reiht Sieg an Sieg: Gegen Wangen a.A. hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Das Skore eröffnete Tim Gyger in der 10. Minute. Er traf für Riedholz zum 1:0. Manuel Reber sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riedholz. Mika Emch baute in der 44. Minute die Führung für Riedholz weiter aus (3:0).

Riedholz erhöhte in der 64. Minute seine Führung durch Janis Büttiker weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte Patrik Bovey in der 68. Minute her, als er für Wangen a.A. auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andreas Trösch von Wangen a.A. erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

Riedholz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 4. Riedholz hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Riedholz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Bettlach. Das Spiel findet am Sonntag (16. Oktober) statt (13.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Nach der Niederlage büsst Wangen a.A. einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 5. Wangen a.A. hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wangen a.A. tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von HNK Croatia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (16. Oktober) statt (12.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Riedholz 1:4 (0:3) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 10. Tim Gyger 0:1. 25. Manuel Reber 0:2. 44. Mika Emch 0:3. 64. Janis Büttiker 0:4. 68. Patrik Bovey 1:4. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Jan Allemann, Felix Barrer, Yves Wälti, Sederic Wahlen, Patrick Haas, Fabian Pfister, Andreas Trösch, Raphael Stalder, Patrik Bovey, Luka Franic. – Riedholz: Pascal Klaus, Lukas Schönenberger, Marco Bruni, Tim Gyger, Luc Henzi, Mika Emch, Henry Horn, Kevin Kaufmann, Marc Schär, Sven Agnéus, Manuel Reber. – Verwarnungen: 69. Andreas Trösch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

