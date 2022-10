3. Liga, Gruppe 1 Riedholz gewinnt klar gegen Flumenthal Riedholz gewinnt am Sonntag zuhause gegen Flumenthal 6:1.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Riedholz in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Flumenthal war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 90. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Riedholz waren: Manuel Reber (2 Treffer), Kevin Kaufmann (2 Treffer), Mike Rüede (1 Treffer) und Marc Schär (1 Treffer). Einziger Torschütze für Flumenthal war: Ibrahim Hosain A Teyari (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Flumenthal für David Huber (31.) und Matthias Schmid (46.). Riedholz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Riedholz zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Abwehr von Flumenthal kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Riedholz: Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Riedholz hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Riedholz spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Flumenthal hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Flumenthal wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Rüttenen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Riedholz - SC Flumenthal 6:1 (3:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 1. Kevin Kaufmann 1:0. 15. Marc Schär 2:0. 27. Manuel Reber 3:0. 49. Kevin Kaufmann 4:0. 87. Mike Rüede 5:0. 88. Manuel Reber 6:0. 90. Ibrahim Hosain A Teyari 6:1. – Riedholz: Pascal Klaus, Noah Rickenbacher, Marco Bruni, Tim Gyger, Mika Emch, Joel Binz, Fabian Grütter, Manuel Reber, Luc Henzi, Marc Schär, Kevin Kaufmann. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Veton Avduli, David Huber, Stefan Roth, Reto Marti, Matthias Schmid, Jerome Wälti, Yanick Rippstein, Nico Maritz. – Verwarnungen: 31. David Huber, 46. Matthias Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

