3. Liga, Gruppe 1 Riedholz gewinnt deutlich gegen Wangen b.O. Riedholz gewinnt am Samstag auswärts gegen Wangen b.O. 5:2.

(chm)

Wangen b.O. erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Bolivar Perez ging das Team in der 10. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Marco Bruni das Spiel in der 17. Minute für Riedholz wieder aus.

Danach drehte Riedholz auf. Das Team schoss ab der 60. Minute noch vier weitere Tore, während Wangen b.O. ein Tor gelang (zum 2:3 (63. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Riedholz waren: Mika Emch (2 Treffer), Marco Bruni (2 Treffer) und Alex Steffen (1 Treffer). Die Torschützen für Wangen b.O. waren: Valdrin Orani und Bolivar Perez.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Riedholz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 46 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Riedholz liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 16 Spielen hat das Team 29 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Riedholz ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Riedholz gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Riedholz in einem Auswärtsspiel mit FC Winznau (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Wangen b.O. hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt. Wangen b.O. verlor zudem erstmals zuhause.

Für Wangen b.O. geht es auf fremdem Terrain gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Riedholz 2:5 (1:1) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 10. Bolivar Perez 1:0. 17. Marco Bruni (Penalty) 1:1.60. Marco Bruni (Penalty) 1:2.63. Mika Emch 1:3. 63. Valdrin Orani 2:3. 69. Mika Emch 2:4. 93. Alex Steffen 2:5. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Gianluca Iozzia, Edon Llapashtica, Jetmir Zenuni, Kim Lân Ngo, Bolivar Perez, Mir Mohammad Kamwar, Edon Morina, Ilber Nuhiji, Behar Bulliqi, Arton Rashiti. – Riedholz: Pascal Klaus, Tim Ilgenstein, Noah Rickenbacher, Tim Gyger, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Manuel Reber, Silas Gunziger, Sven Agnéus, Marc Schär. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 01:16 Uhr.