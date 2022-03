3. Liga, Gruppe 1 Riedholz entscheidet Showdown gegen Kestenholz für sich – Siegesserie von Kestenholz gebrochen Das zweitplatzierte Team Riedholz hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Kestenholz auswärts 3:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Silas Gunziger für Riedholz. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riedholz stellte Mika Emch in Minute 15 her. Marco Bruni baute in der 19. Minute die Führung für Riedholz weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter Den Schlussstand stellte Jan Rudolf von Rohr in der 55. Minute her, als er für Kestenholz auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Simon Meier (18.), Philipp Häfeli (28.) und Marc Taschler (82.). Riedholz blieb ohne Karte.

Die Offensive von Riedholz hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 40 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Kestenholz so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Riedholz rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 14 Spielen hat das Team 25 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Riedholz hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Riedholz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Däniken-Gretzenbach (Rang 8). Die Partie findet am Donnerstag (24. März) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Nach der Niederlage muss Kestenholz die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Kestenholz erstmals wieder.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wangen b.O. (Platz 6). Diese Begegnung findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3 (0:3) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 8. Silas Gunziger 0:1. 15. Mika Emch 0:2. 19. Marco Bruni (Penalty) 0:3.55. Jan Rudolf von Rohr 1:3. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Remo Flury, Simon Meier, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Nik Gerber, Sacha Kissling, Tim Gerber, Lukas Hauri. – Riedholz: Pascal Klaus, Tim Ilgenstein, Noah Rickenbacher, Nick Emch, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Henry Horn, Silas Gunziger, Kevin Kaufmann, Alex Steffen. – Verwarnungen: 18. Simon Meier, 28. Philipp Häfeli, 82. Marc Taschler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0, FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4, FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3, FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3, FC Dulliken - FC Oensingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riedholz 14 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Kestenholz 14/25 (23:14), 3. FC Hägendorf 14/25 (42:18), 4. FC Wangen a/A 13/23 (42:16), 5. FC Dulliken 14/22 (17:13), 6. FC Wangen b.O. 14/21 (39:35), 7. FC Welschenrohr 14/18 (26:21), 8. FC Däniken-Gretzenbach 14/9 (22:28), 9. FC Winznau 14/7 (17:37), 10. FC Oensingen 14/6 (12:56), 11. SC Flumenthal 13/5 (14:39), 12. FC Egerkingen [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 00:19 Uhr.