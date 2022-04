4. Liga, Gruppe 2 Riedholz beendet Niederlagenserie gegen Wiedlisbach – Leandro Ceravolo trifft dreimal Nach drei Niederlagen in Serie hat Riedholz am Samstag gegen Wiedlisbach einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 3:2.

Wiedlisbach ging zunächst in Führung, als Nicolas Stirnemann in der 11. Minute traf. Dann glich aber Leandro Ceravolo (50.) für Riedholz aus. Leandro Ceravolo in der 54. Minute und Leandro Ceravolo in der 57. Minute brachten Riedholz sodann 3:1 in Führung. Marko Franic erzielte in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Wiedlisbach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Wiedlisbach für Jan Nguyen (35.), Tobias Ryf (63.) und Angelo Corea (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Riedholz, Lars Oetterli (41.) kassierte sie.

Trotz den drei Punkten bleibt Riedholz am Tabellenende. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 12. Riedholz hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Subingen kriegt es Riedholz im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Wiedlisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Wiedlisbach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wiedlisbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 8). Das Spiel findet am 30. April statt (19.30 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Riedholz 2:3 (1:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 11. Nicolas Stirnemann 1:0. 50. Leandro Ceravolo 1:1. 54. Leandro Ceravolo 1:2. 57. Leandro Ceravolo 1:3. 69. Marko Franic 2:3. – Wiedlisbach: Janick Kronberger, Sadik Jashari, Angelo Corea, Dominik Dietrich, Jonas Keller, Nicolas Stirnemann, Fabian Ryf, Joel Schmitz, Jan Nguyen, Timon Freudiger, Rinor Jashari. – Riedholz: Kevin Steffen, Cédric Binz, Janis Büttiker, Simon Zysset, Joel Binz, Noah Krapl, Elia Reinhart, Tobias Wyss, Vincent Kaufmann, Marek Roth, Kevin Marti. – Verwarnungen: 35. Jan Nguyen, 41. Lars Oetterli, 63. Tobias Ryf, 90. Angelo Corea.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

