4. Liga, Gruppe 1 Reto Arnold rettet Blustavia einen Punkt gegen Kurdischer FC Solothurn Im Spiel zwischen Blustavia und Kurdischer FC Solothurn hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Blustavia geriet viermal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 91. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der vier Führungstore von Kurdischer FC Solothurn glich Blustavia direkt wieder aus. Zuletzt ging Kurdischer FC Solothurn durch Mehmet Bulut in der 69. Minute 4:3 in Führung. Nur gerade fünf Minuten nach dem 4:5 (86. Miunte) traf Reto Arnold für Blustavia in der 91. Minute zum 5:5-Ausgleich.

Den ersten Treffer der Partie hatte Simo Karakus in der 2. Minute für Kurdischer FC Solothurn geschossen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Ugur Pozan, sorgte in der 28 für den Ausgleich für Blustavia. Tayfun Demirci traf in der 41. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Kurdischer FC Solothurn. Der Ausgleich für Blustavia fiel in der 48. Minute (Christian Oetterli). In der 65. Minute gelang Mehmet Bulut der Führungstreffer zum 3:2 für Kurdischer FC Solothurn.

Zwar lag Kurdischer FC Solothurn während 56 Minuten und damit mehr als der Hälfte des Spiels in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kurdischer FC Solothurn. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Blustavia, Elia Leiser (51.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. 29 Punkte bedeuten Rang 5. Blustavia hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Luterbach (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Für Kurdischer FC Solothurn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Kurdischer FC Solothurn hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kurdischer FC Solothurn in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Selzach a. Die Partie findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - Kurdischer FC Solothurn 5:5 (1:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 2. Simo Karakus 0:1. 28. Ugur Pozan (Penalty) 1:1.41. Tayfun Demirci 1:2. 48. Christian Oetterli 2:2. 65. Mehmet Bulut 2:3. 66. Ugur Pozan 3:3. 69. Mehmet Bulut 3:4. 85. Özgür Bünül 3:5. 86. Ugur Pozan 4:5. 91. Reto Arnold 5:5. – Blustavia: Kastriot Uka, Gökten Figenergül, Reto Arnold, Jonathan Orlandi, Giuseppe Cioffi, Damien Rösti, Simon Mühlematter, Elia Leiser, Giuliano Bertelle, Ugur Pozan, Ahmad Alshmare. – Kurdischer FC Soloth: Rajbaskar Devarasa, Serhat Yigit, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Yohannes Okbamicheal, Mehmet Bulut, Özgür Bünül, Simo Karakus, Jeniban Sellathurai, Tayfun Demirci, Nishath Sathananthan. – Verwarnungen: 37. Özgür Bünül, 45. Jeniban Sellathurai, 51. Elia Leiser, 75. Abdurrahman Demir, 80. Tayfun Demirci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 03:58 Uhr.