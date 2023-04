Frauen 2. Liga Reinach verliert gegen Seriensieger Solothurn Frauen Solothurn Frauen reiht Sieg an Sieg: Gegen Reinach hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:0

Gleichstand war in der 7. Minute hergestellt: Chiara Affolter traf für Solothurn. Solothurn glich in der 22. Minute durch Nadja Schwarz aus. Solothurn glich in der 43. Minute durch Annina Sommer aus. Für den 0:0-Ausgleich für Solothurn in der 57. Minute war wiederum Annina Sommer verantwortlich. Der Ausgleich für Solothurn fiel in der 86. Minute (Carla Hager).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Solothurn Frauen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 65 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.1 Toren pro Match.

Die Abwehr von Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 5.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 94 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Solothurn Frauen unverändert. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Solothurn Frauen hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Solothurn Frauen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen (Platz 9). Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Reinach hat bisher einmal gewonnen und 16mal verloren.

Reinach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Entfelden 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Reinach - FC Solothurn Frauen 0:5 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 7. Chiara Affolter 0:0. 22. Nadja Schwarz 0:0. 43. Annina Sommer 0:0. 57. Annina Sommer 0:0. 86. Carla Hager 0:0. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Selina Gysin, Anna Gerecke, Larissa Wasmer, Valeria Sacco, Fiona Handschin, Flurina Caviezel, Natascha Kobler, Lidia Limardi, Sophie Mc Carvil. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Stephanie Glanzmann, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Nadja Schwarz, Annina Sommer, Selin Wegmüller, Carla Hager, Nadia Nyffeler, Janina Kaiser, Chiara Affolter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

