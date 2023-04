Frauen 2. Liga Reinach beendet Niederlagenserie gegen Härkingen Gegen Härkingen gewinnt Reinach am Donnerstag zum ersten Mal nach elf Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 5:0.

(chm)

Natascha Kobler brachte Reinach 1:0 in Führung (31. Minute). In der 35. Minute baute Anna Gerecke den Vorsprung für Reinach auf zwei Tore aus (2:0). Reinach erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Natascha Kobler weiter auf 3:0.

Sophie Mc Carvil baute in der 75. Minute die Führung für Reinach weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Selina Gysin, die in der 82. Minute die Führung für Reinach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Amy Kuhn von Härkingen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Reinach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Reinach die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 5.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 115 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 6.4 Toren pro Spiel (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Reinach unverändert. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 12. Reinach hat bisher zweimal gewonnen und 17mal verloren. Reinach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Reinach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich 18mal.

Härkingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen (Platz 9). Das Spiel findet am 7. Mai statt (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Reinach - Gäu Selection 5:0 (3:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 31. Natascha Kobler 1:0. 35. Anna Gerecke 2:0. 40. Natascha Kobler 3:0. 75. Sophie Mc Carvil 4:0. 82. Selina Gysin 5:0. – Reinach: Vanessa Trüssel, Anna Gerecke, Vera Baltisberger, Larissa Wasmer, Lidia Limardi, Rahel Gügler, Cristina Bumbacher, Natascha Kobler, Fiona Handschin, Sophie Mc Carvil, Selina Gysin. – Härkingen: Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Lia Widmer, Alina Wyss, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Nadin Enderlin, Rialda Kalakovic, Alisha Thomann. – Verwarnungen: 70. Amy Kuhn.

