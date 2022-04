4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn verliert gegen Seriensieger Türkischer SC Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Post Solothurn fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Türkischer SC lag ab der 46. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Murat Akyüz (17. Minute) und Ahmet Can Korkut getroffen hatten. Post Solothurn gelang in der 90. Minute durch Erdem Can Yilmaz noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Murat Akyüz von Türkischer SC erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Türkischer SC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Türkischer SC rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Türkischer SC hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Türkischer SC zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Riedholz. Das Spiel findet am 10. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Post Solothurn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 8. Post Solothurn hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Post Solothurn wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Wiedlisbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 9. April statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Post Solothurn 2:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 17. Murat Akyüz 1:0. 46. Ahmet Can Korkut 2:0. 90. Erdem Can Yilmaz 2:1. – Türkischer SC: Emre Genc, Furkancan Ada, Tolunay Yildiz, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Luca Veronica, Ensar Ciftci, Arda Dönmez, Kerem Berber, Murat Akyüz, Serhat Daniskan. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Piraveen Pararajasingam, Dominic Meier, Dario Binggeli, Silvan Rudolf von Rohr, Dimitri Batzli, Armend Bediji, Gian Marco Supino, Onur Can Cengiz, Elia Canneori. – Verwarnungen: 81. Murat Akyüz.

