4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn siegt gegen Mümliswil dank Matchwinner Tayfun Demirci Post Solothurn gewinnt am Dienstag zuhause gegen Mümliswil 3:0.

(chm)

Tayfun Demirci erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Post Solothurn. In der 70. Minute baute der gleiche Tayfun Demirci die Führung für Post Solothurn weiter aus. Fünf Minuten dauerte es, ehe Tayfun Demirci erneut erfolgreich war. Er traf in der 75. Minute zum 3:0 für Post Solothurn.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Post Solothurn sah Elia Canneori (79.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Erdem Can Yilmaz (16.) und Elia Canneori (37.). Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Leandro Fluri (41.), Sebastian Gisler (44.) und Roger Wehrli (54.).

Post Solothurn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 7. Post Solothurn hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Post Solothurn geht es auswärts gegen FC Zuchwil (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Für Mümliswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Mümliswil auswärts mit FC Riedholz (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Mümliswil 3:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 47. Tayfun Demirci 1:0. 70. Tayfun Demirci 2:0. 75. Tayfun Demirci 3:0. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Jamin Makwana, Valentin Batzli, Piraveen Pararajasingam, John Nadesamoorthy, Elia Canneori, Mostafa Saeidi, Jeniban Sellathurai, Silvan Rudolf von Rohr, Erdem Can Yilmaz, Tayfun Demirci. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Cédric Gisler, Patrick Wehrli, Tobias Glatzfelder, Mirco Allemann, Leandro Fluri, Roger Wehrli, Damian Ackermann, Sebastian Gisler, Mirco Eggenschwiler, Dominik Dubach. – Verwarnungen: 16. Erdem Can Yilmaz, 37. Elia Canneori, 41. Leandro Fluri, 44. Sebastian Gisler, 54. Roger Wehrli – Ausschluss: 79. Elia Canneori.

