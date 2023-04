4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn setzt Siegesserie auch gegen Selzach fort Post Solothurn setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Mostafa Saeidi eröffnete in der 47. Minute das Skore, als er für Post Solothurn das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Selzach fiel in der 75. Minute (Mohamed El Amine Boutaiba). In der 82. Minute gelang Janis Meyer der Führungstreffer zum 2:1 für Post Solothurn. In der 92. Minute sorgte Mostafa Saeidi für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Post Solothurn.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janick Bieli von Selzach erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Die total 19 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Selzach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 45 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

Post Solothurn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Für Post Solothurn ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Haltener SV. Diese Begegnung findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Selzach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Selzach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Selzach b 3:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 47. Mostafa Saeidi 1:0. 75. Mohamed El Amine Boutaiba 1:1. 82. Janis Meyer 2:1. 92. Mostafa Saeidi 3:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Valentin Batzli, Abdi Hirsi, Janis Meyer, Gian Marco Supino, Yannick Schadebach, Juras Zabitis, Dimitri Batzli, John Nadesamoorthy, Diego Monopoli. – Selzach: Marco Meyer, Janick Bieli, Joël Eggenschwiler, Pascal Stalder, Pascal Amiet, Robin Erismann, Bruno Nellen, Patrick Zberg, Luca Veronica, Philipp Zberg, Mohamed El Amine Boutaiba. – Verwarnungen: 77. Janick Bieli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

