4. Liga, Gruppe 2 Post Solothurn holt sich drei Punkte gegen Mümliswil – Später Siegtreffer Post Solothurn behielt im Spiel gegen Mümliswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Nach torlosen 70 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie fiel für Mümliswil: Lars Probst brachte seine Mannschaft in der 70. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 72, als Dimitri Batzli für Post Solothurn erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 82. Minute traf Mostafa Saeidi zum 2:1-Siegestreffer für Post Solothurn.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Post Solothurn, nämlich für Silvan Rudolf von Rohr (53.). Eine Verwarnung gab es für Mümliswil, nämlich für Tobias Glatzfelder (53.).

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Post Solothurn machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Das Spiel findet am Donnerstag (23. März) statt (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Mümliswil 2:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 70. Lars Probst 0:1. 72. Dimitri Batzli 1:1. 82. Mostafa Saeidi 2:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Abdi Hirsi, Janis Meyer, Valentin Batzli, Yannick Schadebach, Dimitri Batzli, Mostafa Saeidi, Silvan Rudolf von Rohr, Alaa Ibrahim, Diego Monopoli. – Mümliswil: Fabian Minder, Tobias Glatzfelder, Damian Ackermann, Roger Wehrli, Nils Allemann, Dominik Nussbaumer, Lars Probst, Fabian Bader, Mirco Eggenschwiler, Ryan Disler, Christian Bader. – Verwarnungen: 53. Silvan Rudolf von Rohr, 53. Tobias Glatzfelder.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.03.2023 22:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.