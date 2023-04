4. Liga, Gruppe 2 Philipp Zberg rettet Selzach einen Punkt gegen Biberist Im Spiel zwischen Biberist und Selzach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Selzach einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Andry Amiet, der in der 22. Minute für Selzach zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Michael Rebennack für Biberist erfolgreich war. In der 83. Minute schoss Marco Affolter Biberist mittels Elfmeter in Führung (2:1). Gleichstand stellte Philipp Zberg durch seinen Treffer für Selzach in der 89. Minute her.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Biberist unverändert. 24 Punkte bedeuten Rang 5. Biberist hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Haltener SV. Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Selzach hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Selzach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Klus-Balsthal (Platz 6). Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Biberist - FC Selzach b 2:2 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 22. Andry Amiet 0:1. 39. Michael Rebennack 1:1. 83. Marco Affolter (Penalty) 2:1.89. Philipp Zberg 2:2. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Leon Schmid, Janis Frölich, Lars Beck, Raphael Stuber, Michael Rebennack, Marco Affolter, Abdulrahman Mohamad, Kavuthan Kulenthiran, Fisnik Aliti. – Selzach: Marco Meyer, Janick Bieli, Joël Eggenschwiler, Pascal Stalder, Tobias Stauffer, Kevin Pfister, Sàndor Weber, Philipp Zberg, Mohamed El Amine Boutaiba, Bruno Nellen, Andry Amiet. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 23:25 Uhr.