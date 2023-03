4. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Wolfwil gegen Mümliswil – Philip Truffer entscheidet Spiel Sieg für den Leader: Wolfwil lässt am Donnerstag auswärts beim 2:1 gegen Mümliswil (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Der Siegtreffer für Wolfwil gelang Philip Truffer in der 59. Minute. In der 4. Minute hatte Nick Ackermann Wolfwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mümliswil fiel in der 17. Minute durch Ryan Disler.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philip Truffer von Wolfwil erhielt in der 94. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Wolfwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 35 Tore erzielte.

Mit dem Sieg hält Wolfwil seine Position an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 30 Punkte. Für Wolfwil ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Wolfwil gingen unentschieden aus.

Wolfwil bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Türkischer SC Solothurn b. Die Partie findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Für Mümliswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Mümliswil geht es auswärts gegen FC Biberist (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Wolfwil 1:2 (1:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 4. Nick Ackermann 0:1. 17. Ryan Disler 1:1. 59. Philip Truffer 1:2. – Mümliswil: Fabian Minder, Cédric Gisler, Damian Ackermann, Roger Wehrli, Nils Allemann, Elia Bader, Sascha Berger, Fabian Bader, Roger Wyser, Ryan Disler, Lars Probst. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Valentin Hirt, Alain Gunziger, Nick Glauser, Giuseppe De Matteis, Tony Masi, Philip Truffer, Danijel Stjepanovic, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 94. Philip Truffer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.03.2023 15:58 Uhr.