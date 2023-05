3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Leuzigen gegen Flumenthal Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Leuzigen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Flumenthal gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Raphael Meer in der 16. Minute. Er traf für Leuzigen zum 1:0. Flumenthal glich in der 47. Minute durch Timo Grossenbacher aus. Silas Hanyecz brachte Leuzigen 2:1 in Führung (66. Minute).

Gleichstand war in der 81. Minute hergestellt: Christof Schönenberger traf für Flumenthal. Benjamin Luder traf in der 90. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Leuzigen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Claudio Zenger für Leuzigen auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Flumenthal kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 57 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Leuzigen unverändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 6. Für Leuzigen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Leuzigen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Flumenthal verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Flumenthal ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Flumenthal gingen unentschieden aus.

Für Flumenthal ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Flumenthal - FC Leuzigen 2:4 (0:1) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 16. Raphael Meer 0:1. 47. Timo Grossenbacher 1:1. 66. Silas Hanyecz 1:2. 81. Christof Schönenberger 2:2. 90. Benjamin Luder 2:3. 93. Claudio Zenger 2:4. – Flumenthal: Oliver Stoll, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Veton Avduli, David Huber, Til Nordmann, Yanick Rippstein, Christof Schönenberger, Nicolas Müller, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Leuzigen: Olivier Gassler, Raphael Meer, Luca Dasen, Alessio Schwab, Timo Rätz, Joel Hahn, Tim Eberhard, Claudio Zenger, Marco Rosario Renda, Benjamin Luder, Marco Stäheli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:06 Uhr.