3. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Kestenholz gegen Oensingen Kestenholz holt gegen Oensingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Von Arx für Kestenholz. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Kestenholz baute die Führung in der 44. Minute (Nik Gerber) weiter aus (2:0). Kestenholz erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Fabian Von Arx weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Elvedin Bogucanin in der 50. Minute her, als er für Oensingen auf 1:3 verkürzte.

Bei Kestenholz erhielten Fabian Von Arx (65.) und Remo Flury (70.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Oensingen für Simon Kubica (77.) und Rinor Beqiri (92.).

In der Abwehr gehört Kestenholz zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 22 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Kestenholz unverändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Kestenholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Kestenholz geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dulliken (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Oensingen hat bisher zweimal gewonnen und zwölfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Kestenholz 1:3 (0:3) - Bechburg, Oensingen – Tore: 32. Fabian Von Arx 0:1. 44. Nik Gerber 0:2. 46. Fabian Von Arx 0:3. 50. Elvedin Bogucanin 1:3. – Oensingen: Alexander Wagner, Jannis Fankhauser, Jeremy Pfister, Elvir Kolic, Rinor Beqiri, Ahmet Mumdzic, Livio Studer, Emir Avdulovic, Simon Saner, Simon Kubica, Elvedin Bogucanin. – Kestenholz: Christian Fernandez, Marc Taschler, Remo Flury, Rafael Ingold, Tim Gerber, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Jan Rudolf von Rohr, Fabian Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Felix Studer. – Verwarnungen: 65. Fabian Von Arx, 70. Remo Flury, 77. Simon Kubica, 92. Rinor Beqiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 01:56 Uhr.