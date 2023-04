2. Liga Pflichtsieg für Iliria gegen Mümliswil – Oliver Andrijasevic trifft spät zum Sieg Iliria hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mümliswil gesiegt: Der Leader gewinnt am Sonntag zuhause 1:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Oliver Andrijasevic traf in der 87. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter.

Bei Mümliswil erhielten Sascha Berger (46.), Dominik Ackermann (57.) und Marcel Ambühl (93.) eine gelbe Karte. Bei Iliria erhielten Egzon Ajeti (28.) und Jorge Diogo Faria Carvalho (71.) eine gelbe Karte.

Iliria hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 46 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Iliria verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 39 Punkten. Iliria hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Iliria in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Olten. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bellach (Platz 6). Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Iliria - FC Mümliswil 1:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 87. Oliver Andrijasevic (Penalty) 1:0. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Dasnim Sulejmani, Fitim Sadriji, Denis Perkolaj, Egzon Ajeti, Riad Agushi, Edis Aziri, Altin Dakaj. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Silvan Nussbaumer, Janik Disler, Cédric Gisler, Marco Fluri, Rafael Disler, Roger Wyser, Dominik Ackermann, Florian Arnold, Fabrice Ambühl, Sascha Berger. – Verwarnungen: 28. Egzon Ajeti, 46. Sascha Berger, 57. Dominik Ackermann, 71. Jorge Diogo Faria Carvalho, 93. Marcel Ambühl.

