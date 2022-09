2. Liga Pflichtsieg für Gerlafingen gegen Fulenbach Sieg für den Tabellensechsten: Gerlafingen lässt am Donnerstag auswärts beim 4:3 gegen Fulenbach (Rang 13) nichts anbrennen.

(chm)

Sven Hürzeler eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Fulenbach das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 40. Minute, als Philipp Breu für Gerlafingen traf. Gianluca Rubino schoss Gerlafingen in der 50. Minute zur 2:1-Führung.

Fulenbach glich in der 56. Minute durch Enrik Kqiraj aus. Das Tor von Giovanni Carnibella in der 63. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Gerlafingen. Ishak Abderrahman erhöhte in der 66. Minute zur 4:2-Führung für Gerlafingen. In der 89. Minute verwandelte Nico Ferrari erfolgreich einen Elfmeter und brachte Fulenbach so auf 3:4 heran.

Bei Gerlafingen erhielten Volkan Turhan (41.), Gianluca Rubino (51.) und Florentin Mustafa (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Luan Spielmann (45.) und Sandro Albuquerque Sampaio (95.).

Dass Gerlafingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Gerlafingen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Fulenbach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 13).

Gerlafingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Gerlafingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gerlafingen daheim mit FC Hägendorf (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Fulenbach verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Für Fulenbach ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Fulenbach ging unentschieden aus.

Fulenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Hägendorf (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. September statt (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Gerlafingen 3:4 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 16. Sven Hürzeler 1:0. 40. Philipp Breu 1:1. 50. Gianluca Rubino 1:2. 56. Enrik Kqiraj 2:2. 63. Giovanni Carnibella 2:3. 66. Ishak Abderrahman 2:4. 89. Nico Ferrari (Penalty) 3:4. – Fulenbach: Nikola Andjelkovic, Sven Hürzeler, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Luis Bühlmann, Luan Spielmann, Sandro Albuquerque Sampaio, Jonas Wyss, Luca Spielmann, Enrik Kqiraj. – Gerlafingen: Stefan Csako, Biagio Prestifilippo, Ulisse Alberti, Salko Durakovic, Shendrit Bytyqi, Kaan Yildirim, Giovanni Carnibella, Volkan Turhan, Gianluca Rubino, Philipp Breu, Ishak Abderrahman. – Verwarnungen: 41. Volkan Turhan, 45. Luan Spielmann, 51. Gianluca Rubino, 90. Florentin Mustafa, 95. Sandro Albuquerque Sampaio.

