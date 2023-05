3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Dulliken gegen Welschenrohr – William Guillen Concepcion trifft zum Sieg Dulliken hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Welschenrohr gesiegt: Der Leader gewinnt am Freitag zuhause 1:0 gegen den Tabellensiebten.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 61. Minute schoss William Guillen Concepcion das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patrick Eggenschwiler von Welschenrohr erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

Dulliken schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 68 Tore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Mit dem Sieg hält Dulliken seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 48 Punkten. Dulliken hat bisher 15mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Welschenrohr einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Dulliken - FC Welschenrohr 1:0 (0:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tor: 61. William Guillen Concepcion 1:0. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Luca Sortino, Robin Schenk, Jesper Noordijk, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, William Guillen Concepcion, Alfredo Esposito, Ceyhun Kangal. – Welschenrohr: Jannis Fankhauser, Florian Wyss, Nicolas Studer, Marco Gribi, Patrick Eggenschwiler, Claudio Stampfli, Max Merkle, Samuel Fink, Lars Altermatt, Nico Brunner, Leon Isaj. – Verwarnungen: 66. Patrick Eggenschwiler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:11 Uhr.