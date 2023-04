4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Dulliken gegen Egerkingen Dulliken holt gegen Egerkingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 3:1.

Den Auftakt machte Alexander Liu, der in der 6. Minute für Dulliken zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Egerkingen fiel in der 17. Minute (David Cano). Pier Luigi Nocera schoss Dulliken in der 40. Minute zur 2:1-Führung. In der 45. Minute sorgte Alexander Liu für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Dulliken.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Dulliken sah Andrin Lütolf (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nicola Meyer (58.), Ivan Giglietta (67.) und Mike Zimmerli (84.). Gelbe Karten gab es bei Egerkingen für David Cano (56.), Qun Shahini (77.) und Huy Tan Le (88.).

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Egerkingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.1 Tore pro Partie (Rang 11).

Dulliken bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Dulliken hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Egerkingen hat bisher zweimal gewonnen und elfmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Uskana Olten kriegt es Egerkingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Egerkingen - FC Dulliken 1:3 (1:3) - Mühlematt, Egerkingen – Tore: 6. Alexander Liu 0:1. 17. David Cano 1:1. 40. Pier Luigi Nocera 1:2. 45. Alexander Liu 1:3. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Mario Catanzaro, Huy Tan Le, Niklas Berger, Sergey Yalama, Edjon Aliu, Levin Gashi, Kareem Hassan, Pablo Fernandes De Melo, Hanier Dario Ospina, David Cano. – Dulliken: Leandro Zürcher, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Jonas Temperli, Andrin Lütolf, Shayan Shah, Yves Baumann, Nicola Meyer, Leandro De Feo, Alexander Liu, Pier Luigi Nocera. – Verwarnungen: 56. David Cano, 58. Nicola Meyer, 67. Ivan Giglietta, 77. Qun Shahini, 84. Mike Zimmerli, 88. Huy Tan Le – Ausschluss: 71. Andrin Lütolf.

