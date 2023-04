2. Liga Pflichtsieg für Biberist gegen Fulenbach Biberist holt gegen Fulenbach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Donnerstag gegen den Tabellenneunten 2:1.

Nach torlosen 72 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das Skore eröffnete Marco Imbach in der 72. Minute. Er traf für Biberist zum 1:0. In der 75. Minute baute Philipp Herrmann den Vorsprung für Biberist auf zwei Tore aus (2:0). In der Schlussphase kam Fulenbach noch auf 1:2 heran. Flavio Premori war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Fulenbach sah Sascha Füeg (44.) die rote Karte. Gelb erhielt Luis Bühlmann (47.). Gelbe Karten gab es bei Biberist für Patrik Jäggi (23.), Ivan Doric (80.) und Philipp Herrmann (91.).

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Biberist sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Biberist unverändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Biberist hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Biberist spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Für Fulenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gerlafingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Biberist 1:2 (0:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 72. Marco Imbach 0:1. 75. Philipp Herrmann 0:2. 87. Flavio Premori 1:2. – Fulenbach: Robin Ulrich, Florian Fischer, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Sven Hürzeler, Luis Bühlmann, Flavio Premori, Gabriel Strub, Sandro Albuquerque Sampaio, Yanick Boss, Yves Ehrenbolger. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Fabian Scheidegger, Dario Kopp, Jonas Stuber, Sergio Salas, Petrit Krasniqi, Dominik Marti, Ivan Doric. – Verwarnungen: 23. Patrik Jäggi, 47. Luis Bühlmann, 80. Ivan Doric, 91. Philipp Herrmann – Ausschluss: 44. Sascha Füeg.

