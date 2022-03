4. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Attiswil gegen Zuchwil – Später Siegtreffer Sieg für den Tabellenführer: Attiswil lässt am Samstag auswärts beim 4:3 gegen Zuchwil (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zuchwil: Miguel Cardenas brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Christoph Rüegger durch seinen Treffer für Attiswil in der 31. Minute her. Christoph Rüegger war auch gleich für die 2:1-Führung (44. Minute) für Attiswil verantwortlich.

Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Lukas Wyss Attiswil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 61. Minute brachte für Zuchwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Miguel Cardenas. Nur fünf Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Zuchwil. Verantwortlich war erneut Miguel Cardenas. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute traf Lukas Wyss zum 4:3-Siegestreffer für Attiswil.

Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Leandro Filipe Costa Santos (46.), Berkan Özgen (59.) und Hamza Caliskan (83.). Eine Verwarnung gab es für Attiswil, nämlich für Remo Brudermann (70.).

Die Offensive von Attiswil hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 46 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Zuchwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Attiswil bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 32 Punkten. Für Attiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Attiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen HSV Halten (Platz 4). Das Spiel findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Zuchwil so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei sechs Punkten Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Zuchwil hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuchwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Riedholz (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Attiswil 3:4 (1:2) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 20. Miguel Cardenas 1:0. 31. Christoph Rüegger 1:1. 44. Christoph Rüegger 1:2. 54. Lukas Wyss 1:3. 61. Miguel Cardenas 2:3. 66. Miguel Cardenas 3:3. 87. Lukas Wyss 3:4. – Zuchwil: Marc Maurer, Ahmed Muxumed, Leart Ajvazi, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Elvir Malezic, Mohammed Hazzore, Berkan Özgen, Jonathan Seeger, Yunus Özkaynak, Miguel Cardenas. – Attiswil: Daniel Gaugler, Remo Brudermann, Pascal Frey, Adrian Schlub, Jan Hohl, Roman Wyss, Florian Bohner, Pascal Walther, Lukas Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Verwarnungen: 46. Leandro Filipe Costa Santos, 59. Berkan Özgen, 70. Remo Brudermann, 83. Hamza Caliskan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Post Solothurn - FC Riedholz 0:1, FC Subingen - HSV Halten 4:1, FC Wiedlisbach - FC Klus-Balsthal 1:1, FC Zuchwil - FC Attiswil 3:4

Tabelle: 1. FC Attiswil 12 Spiele/32 Punkte (46:14). 2. FC Luterbach 11/27 (26:17), 3. Türkischer SC Solothurn b 11/23 (36:16), 4. HSV Halten 12/21 (36:28), 5. FC Subingen 12/17 (17:27), 6. FC Mümliswil 11/16 (24:19), 7. FC Wiedlisbach 12/14 (23:26), 8. FC Klus-Balsthal 12/12 (14:23), 9. FC Post Solothurn 12/12 (17:23), 10. FC Welschenrohr 11/11 (16:22), 11. FC Riedholz 12/8 (19:36), 12. FC Zuchwil 12/6 (22:45).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 23:28 Uhr.