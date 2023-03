3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Riedholz Unentschieden gegen Iliria Sechs Tore sind zwischen Riedholz und Iliria gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Den Auftakt machte Tim Gyger, der in der 4. Minute für Riedholz zum 1:0 traf. Gleichstand war wieder in der 7. Minute hergestellt. Mika Emch traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Iliria. Mead Demiri traf in der 25. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Iliria.

Mit seinem Tor in der 39. Minute brachte Alban Jahiu Iliria mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Riedholz zum 2:3 kam in der 45. Minute. Verantwortlich dafür war Sebastian Graf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Marco Bruni, sorgte in der 56 für den Ausgleich für Riedholz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Iliria sah Eron Selimi (56.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Eron Selimi (44.) und Ilir Gashi (75.). Riedholz blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Riedholz zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Riedholz nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 5. Riedholz hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Riedholz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team GS Italgrenchen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (1. April) (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Iliria spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rüttenen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (2. April) (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Riedholz - FC Iliria 3:3 (2:3) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 4. Tim Gyger 1:0. 7. Eigentor (Mika Emch) 1:1.25. Mead Demiri 1:2. 39. Alban Jahiu 1:3. 45. Sebastian Graf 2:3. 56. Marco Bruni (Penalty) 3:3. – Riedholz: Pascal Klaus, Janis Büttiker, Nick Emch, Marco Bruni, Luc Henzi, Tim Gyger, Marc Schär, Mika Emch, Sebastian Graf, Manuel Reber, Kevin Kaufmann. – Iliria: Altaj Zulfi, Leon Pervorfi, Besar Dakaj, Eron Selimi, Livio Nava, Alban Jahiu, Fitim Sadriji, Egzon Ajeti, Egzon Mustafi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Verwarnungen: 44. Eron Selimi, 75. Ilir Gashi – Ausschluss: 56. Eron Selimi.

