4. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Olten Unentschieden gegen Alpha Acht Tore sind zwischen Alpha und Olten gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 21. Minute ging Olten deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) kevin Reinold (17.) und Philippe Dontenvill (21.). Für Olten erfolgreich war bis dahin .

Die 36. Minute brachte für Olten den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Lino Meyer.

Der Ausgleich für Olten fiel in der 37. Minute (Luca Stefanutti). In der 41. Minute war es an Almir Zekiri, Alpha 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 45. Minute, als Lino Meyer für Olten traf.

In der 70. Minute gelang Natthawut Ngokpho der Führungstreffer zum 4:3 für Alpha. Bis zum Ausgleich durch Olten dauerte es nicht lange: Lino Meyer traf in der 72. Minute zum 4:4. Für ihn war es der dritte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alpha erhielten Davide Cappello (1.) und Agron Berisha (74.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Abshir Abdi (85.).

Alpha hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 35 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match.

Alpha bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Alpha hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alpha geht es auswärts gegen FC Uskana Olten (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Olten hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Olten trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Dulliken (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: SV Alpha - FC Olten 4:4 (3:3) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 17. Kevin Reinold 1:0. 21. Philippe Dontenvill 2:0. 36. Lino Meyer 2:1. 37. Luca Stefanutti 2:2. 41. Almir Zekiri 3:2. 45. Lino Meyer 3:3. 70. Natthawut Ngokpho 4:3. 72. Lino Meyer (Penalty) 4:4. – Alpha: Valon Vrapca, Agron Berisha, Philippe Dontenvill, Melvin Zurfluh, Davide Cappello, Sven Lüthi, Natthawut Ngokpho, Nhat Huy Ngo, Florian Spielmann, Almir Zekiri, Kevin Reinold. – Olten: Johan Gass, Gian Leuenberger, Peyman Amani, Micha Steiner, Eren Sener, Arben Brahimi, Yilmaz Gültekin, Jose Maria Inigo Varona, Lino Meyer, Luca Stefanutti, Robin Witschi. – Verwarnungen: 1. Davide Cappello, 74. Agron Berisha, 85. Abshir Abdi.

Tabelle: 1. FC Fortuna Olten 10 Spiele/23 Punkte (39:23). 2. FC Härkingen 10/22 (38:15), 3. SV Alpha 10/20 (35:21), 4. FC Hägendorf 10/18 (28:21), 5. FC Uskana Olten 10/16 (26:26), 6. FC Wolfwil 10/14 (28:28), 7. SC Fulenbach 10/14 (20:24), 8. FC Kestenholz 10/9 (20:30), 9. FC Oensingen 10/9 (20:32), 10. FC Olten 10/8 (22:29), 11. FC Dulliken 10/7 (19:27), 12. FC Kappel 10/4 (13:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 13:26 Uhr.

