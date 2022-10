4. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Klus-Balsthal Unentschieden gegen Post Solothurn Je ein Punkt für Post Solothurn und Klus-Balsthal: Die Teams trennen sich 1:1

In der 18. Minute schoss Alaa Ibrahim das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Mario Linder in der 80. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal sah Arbërim Berisha (56.) die rote Karte. Gelb erhielt Arbërim Berisha (17.). Die einzige gelbe Karte bei Post Solothurn erhielt: Elia Canneori (38.)

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Die total 17 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Post Solothurn unverändert. 16 Punkte bedeuten Rang 7. Post Solothurn hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Post Solothurn wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Mümliswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wolfwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Klus-Balsthal 1:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 18. Alaa Ibrahim (Penalty) 1:0.80. Mario Linder (Penalty) 1:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Elia Canneori, Taddeo Peter, Janis Meyer, Juras Zabitis, Yannick Schadebach, Jamin Makwana, Alaa Ibrahim, Dimitri Batzli, Ahmad Nattouf. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Noah Bruttel, Mario Linder, Sasa Martinovic, Mattia Christ, Eric Ackermann, Florian Eggenberger, Marco Scherrer, Jeremy Hirschi, Benjamin Räuftlin, Luca Rubitschung. – Verwarnungen: 17. Arbërim Berisha, 38. Elia Canneori – Ausschluss: 56. Arbërim Berisha.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 05:35 Uhr.

