2. Liga Penaltytor bringt Gerlafingen Unentschieden gegen Bellach Im Spiel zwischen Gerlafingen und Bellach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Gerlafingen in der 76. Minute.

Bellach war zwischenzeitlich mit 3:1 (62. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 58. Minute erzielte Alessandro Fragale für Bellach die 2:1-Führung. Mit seinem Tor in der 62. Minute brachte Jonas Knörr Bellach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Philipp Breu (68.) reduzierte sich der Rückstand für Gerlafingen auf ein Tor (2:3). Bis zum Ausgleich durch Gerlafingen dauerte es nicht lange: Philipp Breu traf in der 76. Minute zum 3:3. er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Auch Gerlafingen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (14. Minute).

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Bellach sah Simon Gyger (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Bellach weitere fünf gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gerlafingen.

Gerlafingen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 7.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Gerlafingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gerlafingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach dem Unentschieden büsst Bellach in der Tabelle ein und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Bellach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bellach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Bellach 3:3 (1:0) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 14. Philipp Breu 1:0. 48. Alessandro Fragale 1:1. 58. Alessandro Fragale 1:2. 62. Jonas Knörr 1:3. 68. Philipp Breu 2:3. 76. Philipp Breu (Penalty) 3:3. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Mirset Kesedzic, Shendrit Bytyqi, Giovanni Carnibella, Dino Mujanovic, Volkan Turhan, Philipp Breu, Beytullah Özdemir, Ishak Abderrahman. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Anton Thaqi, Mario Brcina, Gian Büttler, Emmanuel Orkoh, Yitbarek Kana, Jonas Mosimann, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Jonas Knörr, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 19. Mirset Kesedzic, 31. Salko Durakovic, 65. Beytullah Özdemir, 74. Jonas Knörr, 75. Till Schranz, 80. Shaban Arifi, 80. Presley Sona, 91. Mario Brcina, 95. Simon Gyger – Ausschluss: 95. Simon Gyger.

